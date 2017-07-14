Димитрис Итудис: У Отелло есть желание и настрой быть частью побеждающей команды
Источник: ПБК ЦСКАКомментарии
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис
прокомментировал переход в команду центрового Отелло Хантера.
«В последние три года Хантер играет на высоком уровне, он
был частью команд «Олимпиакоса» и «Реала», которые выходили в «Финалы четырех»
и боролись там, причем он был важным элементом паззла.
Нам был необходим еще один «большой», который, наряду с
Кайлом, привносил в игру атлетизм, защиту, подборы, умение убегать в отрывы. У
Отелло есть желание и настрой быть частью побеждающей команды.
Знаю, что у него было множество предложений, но он выбрал
переезд в Москву. Ждем возможности поработать вместе», - приводит слова Итудиса
официальный сайт ЦСКА.
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