Димитрис Итудис: У Отелло есть желание и настрой быть частью побеждающей команды

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в команду центрового Отелло Хантера.

«В последние три года Хантер играет на высоком уровне, он был частью команд «Олимпиакоса» и «Реала», которые выходили в «Финалы четырех» и боролись там, причем он был важным элементом паззла.

Нам был необходим еще один «большой», который, наряду с Кайлом, привносил в игру атлетизм, защиту, подборы, умение убегать в отрывы. У Отелло есть желание и настрой быть частью побеждающей команды.

Знаю, что у него было множество предложений, но он выбрал переезд в Москву. Ждем возможности поработать вместе», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.