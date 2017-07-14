Цаллагов, Молло и Эрнани отказались покинуть «Зенит»
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Роберто Манчини принял
решение расстаться с Ибрагимом Цаллаговым, Йоаном Молло и Эрнани, но сами
футболисты отказались покинуть команду, сообщает «Федеральное агентство
новостей».
По информации издания, клуб предложил игрокам различные
варианты трудоустройства, но они отказались покинуть команду из-за крайне
выгодных условий текущего контракта.
Напомним, футболисты пополнили «Зенит» в зимнее трансферное
окно. 23-летний Эрнани перешел в петербургский клуб из «Атлетико Парааэнсе» за
8 миллионов евро, Цаллагов и Молло пришли в «Зенит» из «Крыльев Советов» и
обошлись сине-бело-голубым в 1,8 миллиона евро суммарно.
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