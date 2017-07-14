Цаллагов, Молло и Эрнани отказались покинуть «Зенит»

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Роберто Манчини принял решение расстаться с Ибрагимом Цаллаговым, Йоаном Молло и Эрнани, но сами футболисты отказались покинуть команду, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации издания, клуб предложил игрокам различные варианты трудоустройства, но они отказались покинуть команду из-за крайне выгодных условий текущего контракта.

Напомним, футболисты пополнили «Зенит» в зимнее трансферное окно. 23-летний Эрнани перешел в петербургский клуб из «Атлетико Парааэнсе» за 8 миллионов евро, Цаллагов и Молло пришли в «Зенит» из «Крыльев Советов» и обошлись сине-бело-голубым в 1,8 миллиона евро суммарно.