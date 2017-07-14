Баскетбольный УНИКС подписал однолетний контракт со Стефаном Ласме, который последний сезон провел в команде D-лиги НБА «Texas Legends», сообщает пресс-служба казанской команды.

Контракт баскетболиста, играющего на позиции тяжелого форварда/центрового рассчитан на 1 год.

В среднем за игру в прошлом сезоне игрок зарабатывал 11,8 очков, делал 7 подборов и 1,1 результативных передач.

Начинал свою карьеру в университете Массачусетса, где выделялся в защите благодаря своим блок-шотам. В сезоне 2006-2007 установил рекорд NCAA по количеству трипл-даблов (очки, подборы, блок-шоты). На драфте 2007 года был выбран «Golden State Warriors».

Является баскетболистом года конференции Atlantic 10 (2007), признавался лучшим игроком оборонительной линии D-лиги в 2008 году. Дважды становился лучшим оборонительным игроком чемпионата Греции (2013, 2014), а также один раз Евролиги (2013).

Получил приз MVP финала Куба Европы (2016). Играл за национальную сборную Габона.