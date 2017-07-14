УНИКС подписал однолетний контракт со Стефаном Ласме
Баскетбольный УНИКС подписал однолетний контракт со Стефаном
Ласме, который последний сезон провел в команде D-лиги НБА «Texas
Legends», сообщает пресс-служба казанской команды.
Контракт баскетболиста, играющего на позиции тяжелого
форварда/центрового рассчитан на 1 год.
В среднем за игру в прошлом сезоне игрок зарабатывал 11,8
очков, делал 7 подборов и 1,1 результативных передач.
Начинал свою карьеру в университете Массачусетса, где
выделялся в защите благодаря своим блок-шотам. В сезоне 2006-2007 установил
рекорд NCAA по количеству трипл-даблов (очки, подборы, блок-шоты). На драфте
2007 года был выбран «Golden State Warriors».
Является баскетболистом года конференции Atlantic 10 (2007),
признавался лучшим игроком оборонительной линии D-лиги в 2008 году. Дважды
становился лучшим оборонительным игроком чемпионата Греции (2013, 2014), а
также один раз Евролиги (2013).
Получил приз MVP финала Куба Европы (2016). Играл за
национальную сборную Габона.