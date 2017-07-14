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Голкипер «МЮ» Джонстон вновь арендован «Астон Виллой»

Источник:  ФК «Астон Вилла»Комментарии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сэм Джонстон на правах аренды перешел в «Астон Виллу», сообщает официальный сайт «львов»

24-летний вратарь будет выступать за команду Стива Брюса до конца сезона.

Напомним, Джонстон в прошлом сезоне принял участие в 22 матчах в составе «Виллы».

«Я рад снова сюда вернуться. Мне по-настоящему понравилось мое последнее пребывание здесь – это отличный клуб с хорошими игроками и страстными фанатами. Я с нетерпением жду начала работы. Я считаю, что наступающий сезон может быть для нас особым, я и намерен ежедневно упорно работать, чтобы помочь нам достичь того, к чему мы все стремимся», - поделился впечатлениями Джонстон.

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