Квинси Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России
Голландский форвард «Спартака» Квинси Промес признан лучшим
игроком матча с «Локомотивом» (2:1), который состоялся в рамках борьбы за
Суперкубок России.
25-летний футболист стал автором победного гола, забив на 113-й минуте второго дополнительного тайма.
Полузащитник @fcsm_official Куинси Промес @QPromes - лучший игрок матча👏— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 июля 2017 г.
Олимп - #Суперкубок по футболу 2017. #СпартакЛоко 2:1 pic.twitter.com/t0DvqWRYvt
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
Стоит отметить, что красно-белые впервые в истории стали обладателями этого трофея.
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Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция