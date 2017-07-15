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Юрий Семин: Судья полностью испортил наш матч против «Спартака»!

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал недовольство судейством матча за Суперкубок против «Спартака» (1:2).

- Думаю, футбол всем понравился. И «Первый канал» не прогадал, что взялся транслировать этот матч, - говорил Семин.- Благодарен своей команде, которая отдавала все силы и показывали качественный футбол. Игра была совершенно равная.

Но я считаю, что только видеоповторы спасут российский футбол. Сегодняшняя ситуация с Адриано показательна! Он должен был получить вторую желтую карточку и удалиться. Но вдруг карточку получает Баринов. За что, понять никто не может. Сам судья говорил, что должен был удалить Тарасова и Адриано. Так удаляй, чтобы по-честному. Это матч судья полностью испортил.

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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