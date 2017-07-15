Юрий Семин: Судья полностью испортил наш матч против «Спартака»!

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал недовольство судейством матча за Суперкубок против «Спартака» (1:2).

- Думаю, футбол всем понравился. И «Первый канал» не прогадал, что взялся транслировать этот матч, - говорил Семин.- Благодарен своей команде, которая отдавала все силы и показывали качественный футбол. Игра была совершенно равная.

Но я считаю, что только видеоповторы спасут российский футбол. Сегодняшняя ситуация с Адриано показательна! Он должен был получить вторую желтую карточку и удалиться. Но вдруг карточку получает Баринов. За что, понять никто не может. Сам судья говорил, что должен был удалить Тарасова и Адриано. Так удаляй, чтобы по-честному. Это матч судья полностью испортил.