Каррера отказался отвечать на вопрос о действиях Безбородова

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – после матча за Суперкубок против «Локомотива» (2:1).

- Заслуженно ли остался на поле Адриано? Судья мог показать ему вторую желтую карточку.

- Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство. Поэтому не будут отвечать на ваш вопрос, - сказал Каррера. «Массимо весь прошлый сезон ни разу не высказался о судействе. Вы хотите, чтобы он этот сделал сейчас?» – справедливо заметил пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

- Как в целом оцените игру?

- Мы знали, как будет играть «Локомотив». Физически мы выглядели не на высшем уровне, но это только начало сезона. Поздравляю команду с заслуженной победой.

- Во вторник матч с «Динамо». Будут ли изменения в состав?

- Завтра снова тренировка. Посмотрим, как чувствуют себя игроки.

- Боккетти и Джикия – это оптимальная связка защитников сейчас?

- Я всегда выбирают состав исходя из того, что вижу на тренировках.

- Почему не играл Самедов?

- Он приехал из сборной с небольшим повреждением. На тренировках пробовал работать на все сто процентов, но потом стало понятно, что его надо лечить. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

- Команда играла сегодня без Зобнина. Нужно ли искать на эту позицию усиления?

- Мы победили сегодня. Это главное.

Читайте также:



«Даже Адриано заиграл». Мостовой – о победе «Спартака» и прогрессе красно-белых

