Мануэл Фернандеш: «Локомотиву» не хватило сил на концовку матча
Полузащитник московского «Локомотива» Мануэль Фернандеш прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок России против «Спартака» (1:2).
– Нам не хватило сил, чтобы отыграть второй гол. Точнее, сделать это было очень тяжело. В принципе, нас не хватило на концовку матча, на оба экстратайма.
– Через пару дней вам играть против тульского «Арсенала». Будете яро настроены на победу после сегодняшнего поражения?
– Да, это наша работа. Мы будем выкладываться на полную. Мы уже думаем об этом матче и мы будем готовы на все сто.
– Как оцените работу судьи? Может, Адриано заслуживал вторую жёлтую карточку?
– Честно, я не видел этого момента. На экранах стадиона спорные моменты не показывали. Может и заслуживал, а может и нет. Не знаю. Проблема исключительно в физике, в отсутствии сил. Думаю, «Спартак» в этом компоненте был лучше.
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Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция