Мануэл Фернандеш: «Локомотиву» не хватило сил на концовку матча

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэль Фернандеш прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок России против «Спартака» (1:2).

– Нам не хватило сил, чтобы отыграть второй гол. Точнее, сделать это было очень тяжело. В принципе, нас не хватило на концовку матча, на оба экстратайма.

– Через пару дней вам играть против тульского «Арсенала». Будете яро настроены на победу после сегодняшнего поражения?

– Да, это наша работа. Мы будем выкладываться на полную. Мы уже думаем об этом матче и мы будем готовы на все сто.

– Как оцените работу судьи? Может, Адриано заслуживал вторую жёлтую карточку?

– Честно, я не видел этого момента. На экранах стадиона спорные моменты не показывали. Может и заслуживал, а может и нет. Не знаю. Проблема исключительно в физике, в отсутствии сил. Думаю, «Спартак» в этом компоненте был лучше.

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