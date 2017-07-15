Джефферсон Фарфан: Судейство? В таких матчах арбитры часто ошибаются
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, что думает о судействе в матче со «Спартаком» (1:2).
- Было очень тяжело, мы до последней минуты сражались, надеялись победить.
- Что думаете о судействе?
- Думаю, ошибки арбитра в такой встрече можно считать обычными. Игра была очень жесткой.
- Не считаете, что Луис Адриано заслужил удаление?
- Не знаю, ошибиться может любой арбитр.
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Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция