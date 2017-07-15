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Джефферсон Фарфан: Судейство? В таких матчах арбитры часто ошибаются

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, что думает о судействе в матче со «Спартаком» (1:2).

- Было очень тяжело, мы до последней минуты сражались, надеялись победить.  

- Что думаете о судействе?
- Думаю, ошибки арбитра в такой встрече можно считать обычными. Игра была очень жесткой.   

- Не считаете, что Луис Адриано заслужил удаление?
- Не знаю, ошибиться может любой арбитр.

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Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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