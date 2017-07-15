Андрей Ещенко: А Джикия выиграл что-то? А, Вась?

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко подколол партнера Георгия Джикию после победы своей команды над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

- Какие эмоции от победы в Суперкубке? – вопрос Георгию.

- А Джикия, выиграй что ли?! - ворвался в разговор проходящий мимо Андрей Ещенко. - А, Вась?

Всегда приятно побеждать и получать титул, - начал Джикия. - Для меня это не только положительные эмоции, но и шаг вперёд.