Георгий Джикия: Нам принципиально было победить именно «Локомотив»
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы своей команды над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.
- Принципиально выигрывать трофей в Черкизове?
- Да.
- Готовились к дополнительному времени? Не устали?
- Да нормально. Это наша работа, нам нужно было сыграть. Так получилось, что играли 120 минут, но ничего страшного.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция