Денис Глушаков: Порадовали болельщиков, трофеев вся страна ждала
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков – о завоевании Суперкубка России.
- «Спартак» давно не выигрывал Суперкубки, так что это большая радость и праздник. Все счастливы, что выиграли. Мы порадовали болельщиков, они заслужили этих трофеев, вся страна ждала.
- Как себя чувствовали физически?
- Нормально. Только в дополнительное время начало ноги сводить. А так я готов, мало отдохнул, поэтому форму не растерял. Понимал, что предстоит тяжелый сезон. Но мы профессионалы, за пять дней отдыха успели и потренироваться, и семье время уделить.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция