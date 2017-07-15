Денис Глушаков: Порадовали болельщиков, трофеев вся страна ждала

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков – о завоевании Суперкубка России.

- «Спартак» давно не выигрывал Суперкубки, так что это большая радость и праздник. Все счастливы, что выиграли. Мы порадовали болельщиков, они заслужили этих трофеев, вся страна ждала.

- Как себя чувствовали физически?

- Нормально. Только в дополнительное время начало ноги сводить. А так я готов, мало отдохнул, поэтому форму не растерял. Понимал, что предстоит тяжелый сезон. Но мы профессионалы, за пять дней отдыха успели и потренироваться, и семье время уделить.