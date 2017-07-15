Дмитрий Комбаров: В матче с «Динамо» буду испытывать особые чувства
Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РФПЛ против «Динамо».
- Получается, следующий матч – против «Динамо» - принципиальный для вас?
- Конечно какие-то особые чувства испытывать буду, но подготовка пройдет как обычно. Рад, что «Динамо» вернулось в премьер-лигу. Не надо будет никуда далеко летать.
- Два дерби подряд. А хватит эмоций?
- Надеюсь на это. Тем более это самое начало сезона, мы просто не успели растратить, что накопили. Хватит ли сил? Восстановимся, ничего страшного.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция