Дмитрий Комбаров: В матче с «Динамо» буду испытывать особые чувства

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РФПЛ против «Динамо».

- Получается, следующий матч – против «Динамо» - принципиальный для вас?

- Конечно какие-то особые чувства испытывать буду, но подготовка пройдет как обычно. Рад, что «Динамо» вернулось в премьер-лигу. Не надо будет никуда далеко летать.

- Два дерби подряд. А хватит эмоций?

- Надеюсь на это. Тем более это самое начало сезона, мы просто не успели растратить, что накопили. Хватит ли сил? Восстановимся, ничего страшного.



