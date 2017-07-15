«Урал» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче первого тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Ростовом».

Встреча пройдет на поле «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в ноябре 2016 года в рамках 16-го тура российской премьер-лиги сезона-2016/2017, тогда встреча завершилась победой уральской команды со счетом 1:0.