«Анжи» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

В матче первого тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет на поле «Анжи-Арены» в Каспийске и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в мае 2017 года в рамках 30-го тура российской премьер-лиги сезона-2016/2017, тогда встреча завершилась победой армейцев со счетом 4:0.