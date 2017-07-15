«Анжи» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура чемпионата России по футболу «Анжи»
сыграет с ЦСКА.
Встреча пройдет на поле «Анжи-Арены» в Каспийске и начнется
в 20:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в мае 2017 года в рамках 30-го тура российской премьер-лиги сезона-2016/2017, тогда встреча завершилась победой армейцев со счетом 4:0.
Матч
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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