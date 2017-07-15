ФНЛ. 2-й тур. «Луч-Энергия» – «Томь», «Енисей» – «Тюмень» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей второго тура первенства Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
Второй тур
Матч
Место и дата
15 июля 11:00, Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 июля 14:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 июля 16:00, Северный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 июля 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 июля 17:00, Трудовые резервы, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 июля 17:30, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 июля 18:00, Балтика, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 июля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 июля 19:00, Кубань, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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