РФПЛ. 1-й тур. «Урал» примет «Ростов», «Тосно» сыграет с «Уфой» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей первого тура чемпионата России по футболу.
РФПЛ
Первый тур
Матч
Место и дата
15 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
15 июля 17:30, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
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