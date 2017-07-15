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РФПЛ. 1-й тур. «Урал» примет «Ростов», «Тосно» сыграет с «Уфой» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей первого тура чемпионата России по футболу.

РФПЛ
Первый тур

Матч

Урал - Ростов

Место и дата

15 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Матч

Тосно - Уфа

Место и дата

15 июля 17:30, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Анжи - ЦСКА

Место и дата

15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит

Место и дата

16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

Матч

Рубин - Краснодар

Место и дата

16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

Матч

Ахмат - Амкар

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Локомотив - Арсенал

Место и дата

18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Матч

Динамо - Спартак

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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