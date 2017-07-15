Леонид Федун: Усиление «Спартака»? Конечно, бюджет выделен, скоро услышите о трансферах
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от
победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.
– Мы завоевали трофей, которого еще никогда не было у
«Спартака», – приводит слова Федуна «Матч ТВ». – Особенно приятно, что этот
приз наконец-то будет в нашем музее.
– Как вам игра?
– Настоящая напряженная кубковая. Тягучая–видно, что команда еще не вышла на пик формы. Но главное, что все бились. И судейство было очень достойным, которое позволило обеим командам играть.
– Ждать усиления
«Спартака»?
– Конечно. Спрашивайте у Карреры и Родионова. Бюджет выделен. Надеюсь, что в ближайшие дни вы услышите о трансферах.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция