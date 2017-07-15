Леонид Федун: Усиление «Спартака»? Конечно, бюджет выделен, скоро услышите о трансферах

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

– Мы завоевали трофей, которого еще никогда не было у «Спартака», – приводит слова Федуна «Матч ТВ». – Особенно приятно, что этот приз наконец-то будет в нашем музее.

– Как вам игра?

– Настоящая напряженная кубковая. Тягучая–видно, что команда еще не вышла на пик формы. Но главное, что все бились. И судейство было очень достойным, которое позволило обеим командам играть.

– Ждать усиления «Спартака»?

– Конечно. Спрашивайте у Карреры и Родионова. Бюджет выделен. Надеюсь, что в ближайшие дни вы услышите о трансферах.