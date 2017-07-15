Сергей Прядкин: «Спартак» и «Локомотив» будут наказаны за файеры, но я ожидал худшего
Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился впечатлениями от
матча за Суперкубок России, в котором «Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1).
«Мне очень
понравилось. Во-первых, я доволен организацией, хотя были зажжены файеры, но мы
много говорили с фанатами о их поведении. Думаю, что мы нашли понимание, и
болельщики обеих команд поддержали начинания.
Наказаны, конечно, клубы будут, но я ожидал худшего», – приводит слова Прядкина ТАСС.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция