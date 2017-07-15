Сергей Прядкин: «Спартак» и «Локомотив» будут наказаны за файеры, но я ожидал худшего

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России, в котором «Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1).

«Мне очень понравилось. Во-первых, я доволен организацией, хотя были зажжены файеры, но мы много говорили с фанатами о их поведении. Думаю, что мы нашли понимание, и болельщики обеих команд поддержали начинания.

Наказаны, конечно, клубы будут, но я ожидал худшего», – приводит слова Прядкина ТАСС.