Ничушкин может вернуться в «Даллас»

Нападающий Валерий Ничушкин планирует вернуться в клуб НХЛ «Даллас Старз» после окончания контракта с ЦСКА.

- У Валерия контракт с ЦСКА еще на один год. Учитывая соглашение между КХЛ и НХЛ, Валерий не может подписать контракт с «Далласом» до сезона-2018/19. Я знаю, что «Даллас» следил за его игрой в КХЛ и сборной России. Они довольны его прогрессом и намерены вернуть его через год. Валерий также планирует вернуться в «Даллас» после истечения контракта с ЦСКА, - цитирует агента игрока Марка Гандлера агентство «Р-Спорт» по ссылкой на Dallas Morning News.

Напомним, Валерий Ничушкин подписал двухлетний контракт с ЦСКА в сентябре 2016 года. Он набрал 29 очков (12+17) в 45 играх прошедшего сезона КХЛ.

