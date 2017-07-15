Салман Бабаев: «Локомотив» играл не хуже «Спартака» в матче за Суперкубок России

Член совета директоров московского «Локомотива» Салман Бабаев высоко оценил уровень игры команды в матче за Суперкубок России со «Спартаком».

- Это была первая игра, мне команда понравилась, действовали неплохо. В середине поля «Спартак» был получше, но и нападение у них хорошее. Однако мы не хуже играли. Попал бы Фарфан не в перекладину - и было бы все неизвестно, - рассказал Бабаев.

Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России.