Салман Бабаев: «Локомотив» играл не хуже «Спартака» в матче за Суперкубок России
Член совета директоров московского «Локомотива» Салман Бабаев высоко оценил уровень игры команды в матче за Суперкубок России со «Спартаком».
- Это была первая игра, мне команда понравилась, действовали неплохо. В середине поля «Спартак» был получше, но и нападение у них хорошее. Однако мы не хуже играли. Попал бы Фарфан не в перекладину - и было бы все неизвестно, - рассказал Бабаев.
Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция