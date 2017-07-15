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Промоутер Лу Дибелла: Бой Мэйвезер - Макгрегор - часть развлекательного бизнеса, он вредит другим поединкам

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский промоутер Лу Дибелла не считает, что предстоящий поединок боксера Флойда Мэйвезера со звездой ММА Конором Макгрегром пойдет на пользу спорту. 

- Конечно, это событие повредит многим другим боксерским поединкам. Оно оттягивает на себя много внимания и захватывает воображение людей. В сущности, это не бой, это спектакль. Красочное событие для миллионов и миллионов и миллионов людей. Это часть развлекательного бизнеса, которая имеет лишь косвенное отношение к спорту, - цитирует Дибеллу издание NY Post.

Напомним, поединок Мэйвезер - Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Соперники продолжают интенсивную пиар-подготовку к предстоящей встрече на ринге.


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