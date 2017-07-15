Промоутер Лу Дибелла: Бой Мэйвезер - Макгрегор - часть развлекательного бизнеса, он вредит другим поединкам
Американский промоутер Лу Дибелла не считает, что предстоящий поединок боксера Флойда Мэйвезера со звездой ММА Конором Макгрегром пойдет на пользу спорту.
- Конечно, это событие повредит многим другим боксерским поединкам. Оно оттягивает на себя много внимания и захватывает воображение людей. В сущности, это не бой, это спектакль. Красочное событие для миллионов и миллионов и миллионов людей. Это часть развлекательного бизнеса, которая имеет лишь косвенное отношение к спорту, - цитирует Дибеллу издание NY Post.
Video: Leonard Ellerbe Reflects on Mayweather-McGregor Tour https://t.co/eWeUCrjvON #boxing pic.twitter.com/G5UOjbYvzK— BoxingScene.com (@boxingscene) 15 июля 2017 г.
Напомним, поединок Мэйвезер - Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.
Соперники продолжают интенсивную пиар-подготовку к предстоящей встрече на ринге.
McGregor: If Mayweather Feels Disrespected - F*** Him https://t.co/ebfx4niIUD #boxing pic.twitter.com/UqbHuCfDtL— BoxingScene.com (@boxingscene) 15 июля 2017 г.