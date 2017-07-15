Войцех Щесны станет вратарем «Ювентуса»
Источник: Sky SportsКомментарии
Польский голкипер Войцех Щесны продолжит карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает Sky Sport Italia.
Ожидается, 27-летний голкипер вратарь Польши перейдет в туринский клуб на следующей неделе и примет участие в предсезонном турне команды по Соединенным Штатам.
Последние два сезона Щесны отыграл за «Рому» на правах аренды. А права на игрока по-прежнему принадлежат лондонскому «Арсеналу». Срок действия его контракта с «канонирами» истекает в 2018 году.
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