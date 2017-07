Тедди Шерингем возглавил индийский клуб «Атлетико де Калькутта»

Бывший нападающий сборной Англии Тедди Шерингем стал главным тренером индийской команды «Атлетико де Калькутта».

Эта команда является чемпионом индийской Суперлиги-2016.

We give you our head coach for the 4th edition of the @IndSuperLeague, Teddy Sheringham! #ATK #AamarBukeyATK pic.twitter.com/qWwHYo2yHk