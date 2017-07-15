Тедди Шерингем возглавил индийский клуб «Атлетико де Калькутта»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший нападающий сборной Англии Тедди Шерингем стал главным тренером индийской команды «Атлетико де Калькутта».
Эта команда является чемпионом индийской Суперлиги-2016.
We give you our head coach for the 4th edition of the @IndSuperLeague, Teddy Sheringham! #ATK #AamarBukeyATK pic.twitter.com/qWwHYo2yHk— Atlético de Kolkata (@atletidekolkata) 14 июля 2017 г.
Ранее Шерингем работал в клубе «Стивенэйдж» (2015 - 2016) , выступающем во второй лиге чемпионата Англии, а также входил в тренерский штаб лондонского «Вест Хэма».
Тедди завершил карьеру игрока в 2008 году. Он провел 51 матч за сборную Англии, дойдя с ней до полуфинала домашнего Евро-1996.
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