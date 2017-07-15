Тедди Шерингем возглавил индийский клуб «Атлетико де Калькутта»

Бывший нападающий сборной Англии Тедди Шерингем стал главным тренером индийской команды «Атлетико де Калькутта».

Эта команда является чемпионом индийской Суперлиги-2016.

Ранее Шерингем работал в клубе «Стивенэйдж» (2015 - 2016) , выступающем во второй лиге чемпионата Англии, а также входил в тренерский штаб лондонского «Вест Хэма».

Тедди завершил карьеру игрока в 2008 году. Он провел 51 матч за сборную Англии, дойдя с ней до полуфинала домашнего Евро-1996.

