Дмитрий Чигринский: Слово «стабильность» лучше всего характеризует ЦСКА

Защитник греческого клуба АЕК Дмитрий Чигринский поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

- Для нашей команды то, что мы в принципе попали в сетку Лиги чемпионов, - это уже серьезный шаг вперёд. Мы прекрасно это понимаем. Поэтому какая бы команда нам ни попалась, нас бы не расценивали как фаворита в предстоящем противостоянии. Поэтому мы смотрели на каждого возможного соперника с огромным уважением, как на команду, которая выше нас и по рейтингу, и по уровню.

Из возможных соперников, наверное, выделялся «Аякс», да и то по прошлогоднему результату. Что думаю именно про ЦСКА? При обсуждении отмечали, что это очень стабильная команда. Постоянно играет в Лиге чемпионов, в Премьер-Лиге всегда показывает хорошие результаты. Слово «стабильность», наверное, и есть то самое, которое лучше всего охарактеризует ЦСКА.

Нет никаких шатаний внутри и вокруг команды. Одна из самых организованных команд в российском футболе. Полгода назад в команде поменялся тренер, они опередили «Зенит» в чемпионате. Видел, что немного изменилась схема игры: играли то в три, то в пять защитников, - рассказал Чигринский.

Первый матч пройдет в Афинах 25 или 26 июля, ответный - 1 или 2 августа.

Напомним, армейцы по итогам сезона-2016/17 заняли второе место чемпионата России, афинский клуб по итогам плей-офф чемпионата Греции также завоевал серебро.

АЕК впервые с сезона-2007/08 примет участие в матчах Лиги чемпионов. В прошлом сезоне греки уступили в третьем раунде Лиги Европы «Сент-Этьену» (0:0, 0:1), в сезоне-2011/12 на групповом этапе уступили «Локомотиву» (1:3, 1:3), а годом ранее - «Зениту» в этой же стадии (0:3, 2:4).

Дмитрий Чигринский ранее защищал цвета «Барселоны» и донецкого «Шахтера».