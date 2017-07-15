Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Ростов
Футбол  Спартак-2- : -Оренбург
Футбол  Кубань- : -Химки
Футбол  Олимпиец- : -Крылья Советов
Футбол  Тосно- : -Уфа
Футбол  Анжи- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Суркис: «Динамо» будет играть за себя, а не за «Шахтер»

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники киевлянам достался швейцарский «Янг Бойз».

«В этом раунде квалификации все возможные соперники «Динамо», кроме «Ниццы», были примерно одинакового уровня. Если мы хотим выступать в Лиге чемпионов, должны ставить перед собой задачу пройти «Янг Бойз» и постепенно двигаться дальше. Команда о поставленной задаче знает, теперь мы должны сделать все возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне «Янг Бойз» занял второе место в чемпионате Швейцарии, мы должны с уважением отнестись к этой команде и думать о том, как лучшим образом подготовиться и пройти в следующий раунд. 

«Янг Бойз» выбил «Шахтер» в прошлом году? Никому мы мстить не собираемся. Мы играем за честь своего клуба, за болельщиков. Не должны смотреть в прошлое, кто, где и кого обыгрывал. Смотрим только вперед, будем решать поставленные задачи», — цитирует Суркиса официальный сайт «Динамо».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Паулу Фонсека: Приход Хацкевича серьезно поменял «Динамо»Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины с киевским «Динамо».Монтекки и Капулетти, украинская версия. Почему стоит посмотреть СуперкубокМонтекки и Капулетти, украинская версия. Почему стоит посмотреть СуперкубокНезначимых матчей между киевским «Динамо» и «Шахтером» не существует в природе.Максим Бузникин: «Люнгбю» не сравнится с «Краснодаром» по уровню, но недооценивать датчан нельзяРуководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал результат жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы.Первый клуб Шкртела или израильские литовцы. Все о соперниках «Зенита» в ЛЕПервый клуб Шкртела или израильские литовцы. Все о соперниках «Зенита» в ЛЕ«Советский спорт» – о первом сопернике «Зенита» в Лиге Европы, которым может стать словацкий «Тренчин» или израильская «Бней Иегуда».Лига Европы. Третий отборочный раунд. Результаты жеребьевкиСегодня, 14 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.«Зенит» встретится с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда» в Лиге ЕвропыВ швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.«Краснодар» в 3-м раунде ЛЕ проведет матч с победителем пары «Слован» – «Люнгбю»В Ньоне проходит жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.ЦСКА: между Ниццей и Стамбулом. Что нужно знать о жеребьевке еврокубковЦСКА: между Ниццей и Стамбулом. Что нужно знать о жеребьевке еврокубковСегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов и этой же стадии Лиги Европы.Матч киевского «Динамо» может сорвать проведение боя Усик – Хук в столице УкраиныПоединок между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Марко Хуком может не состояться в Киеве, как было запланировано.«Кайрат» с Аршавиным не удержал победу над «Скендербеу» в квалификации Лиги Европы«Кайрат» дома сыграл вничью с албанским «Скендербеу» (1:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.«Альтах» - «Динамо-Брест». Милевский остался в запасе на матч Лиги ЕвропыНападающий брестского «Динамо» Артем Милевский остался в запасе на матч второго раунда Лиги Европы против австрийского «Альтаха».Динияр Билялетдинов: «Локомотиву» в Европе будет легче, чем «Спартаку»Экс-игрок московских «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего выступления клубов в еврокубках.«Халл Сити» Слуцкого ведет переговоры по трансферу ХачеридиКак сообщает «Чемпионат», «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, ведет переговоры с защитником киевского «Динамо» Евгением Хачериди.«Ахмат» разгромил швейцарский «Янг Бойз», «Уфа» обыграла голландский «Утрехт»Футболисты «Ахмата» в рамках контрольного матча разгромили швейцарский клуб «Янг Бойз» со счетом 4:1.«Рейнджерс» вылетел из Лиги Европы, проиграв четвертой команде ЛюксембургаФутболисты «Рейнджерс» в рамках квалификации Лиги Европы уступили в Люксембурге местной команде «Прогресс Нидеркорн» со счетом 2:0.Бельханда перешел из киевского «Динамо» в «Галатасарай»«Галатасарай» приобрел у киевского «Динамо» полузащитника Юнеса Бельханда. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Кахабер Цхададзе: Счет хоть и очень надежный, но расслабляться нельзяГлавный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе прокомментировал победу над «Атлантасом» (6:0) в матче квалификационного раунда Лиги Европы.Сергей Савченков: Аршавин - даже для «Кайрата» украшениеИ.о.главного тренера литовского «Атлантаса» Сергей Савченков после гостевого поражения от «Кайрата» (0:6) в матче квалификационного раунда Лиги Европы поделился мнением об игре Андрея Аршавина.Минское «Динамо» обыграло «Рунавик» в квалификации Лиги ЕвропыМинское «Динамо» дома со счетом 2:1 обыграло «Рунавик» (Фарерские острова) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.Дубль Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в квалификации Лиги ЕвропыКазахстанский «Кайрат» дома крупно обыграл литовский «Атлантас» (6:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Футбол
Тедди Шерингем возглавил индийский клуб «Атлетико де Калькутта»
Футбол
Войцех Щесны станет вратарем «Ювентуса»
Футбол
«Реал» надеется получить от «Милана» 90 миллионов евро за Морату
Бокс
Промоутер Лу Дибелла: Бой Мэйвезер - Макгрегор - часть развлекательного бизнеса, он вредит другим поединкам
все новости
Янг Бойз
Янг Бойзкалендарьстатистика
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Игорь Суркис
Игорь Суркисвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости