Игорь Суркис: «Динамо» будет играть за себя, а не за «Шахтер»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники киевлянам достался швейцарский «Янг Бойз».

«В этом раунде квалификации все возможные соперники «Динамо», кроме «Ниццы», были примерно одинакового уровня. Если мы хотим выступать в Лиге чемпионов, должны ставить перед собой задачу пройти «Янг Бойз» и постепенно двигаться дальше. Команда о поставленной задаче знает, теперь мы должны сделать все возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне «Янг Бойз» занял второе место в чемпионате Швейцарии, мы должны с уважением отнестись к этой команде и думать о том, как лучшим образом подготовиться и пройти в следующий раунд.

«Янг Бойз» выбил «Шахтер» в прошлом году? Никому мы мстить не собираемся. Мы играем за честь своего клуба, за болельщиков. Не должны смотреть в прошлое, кто, где и кого обыгрывал. Смотрим только вперед, будем решать поставленные задачи», — цитирует Суркиса официальный сайт «Динамо».