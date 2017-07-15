Олег Данченко: Именитые игроки не зря играли в «Анжи»

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Олег Данченко поделился впечатлениями от пребывания в клубе.

«Я очень рад оказаться в «Анжи». Ощущения испытываю только положительные. Состав у нас подобрался боевой и уверен, что в сезоне мы добьемся многого.

Решение о переходе принял практически сразу и рад, что перешел в такой клуб, как «Анжи». Готов играть, выкладываться в каждом матче и продолжать прогрессировать.

Что знаю об «Анжи»? Название клуба раньше было на слуху. Честь команды защищали именитые футболисты мирового уровня. Взять хотя бы того же Виллиана, который перешел в «Анжи» из «Шахтера». Думаю, они не зря играли за такой клуб. Сейчас ситуация иная, но ФК «Анжи» все равно развивается и идет планомерно вперед», — цитирует Данченко официальный сайт клуба.

Напомним, что Данченко перешел в «Анжи» из донецкого «Шахтера» в аренду на один год.