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Муллина выиграла соревнования по прыжкам с шестом на этапе серии Мирового вызова

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российская спортсменка Ольга Муллина одержала победу на турнире по прыжкам с шестом на этапе серии Мирового вызова в Мадриде.

Как сообщает RT, Муллина взяла высоту 4 метра 58 сантиметров.

Второй стала венесуэлка Робейлис Пейнадо, взлетевшая на 4 метра 53 сантиметра.

С аналогичной высотой стала третьей белоруска Ирина Жук, однако она потратила большое количество попыток.

Напомним, ранее сообщалось, что Муллина не будет выступать на этапах Бриллиантовой лиги до чемпионата мира.

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