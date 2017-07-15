Муллина выиграла соревнования по прыжкам с шестом на этапе серии Мирового вызова
Источник: RT на русскомКомментарии
Российская спортсменка Ольга Муллина одержала победу на турнире по прыжкам с шестом на этапе серии Мирового вызова в Мадриде.
Как сообщает RT, Муллина взяла высоту
Второй стала венесуэлка Робейлис Пейнадо, взлетевшая на
С аналогичной высотой стала третьей белоруска Ирина Жук, однако она потратила большое количество попыток.
Напомним, ранее сообщалось, что Муллина не будет выступать на этапах Бриллиантовой лиги до чемпионата мира.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически