Муллина выиграла соревнования по прыжкам с шестом на этапе серии Мирового вызова

читайте также

Сидорова первенствовала на этапе Мирового вызова в Остраве Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на чешском этапе Мирового вызова – «Золотая шиповка», который проходит в чешской Остраве.

Антон Назаров: Ласицкене по силам побить мировой рекорд Старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров прокомментировал выступление россиянки Марии Ласицкене на этапе Мирового вызова.

Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире на этапе Мирового вызова На проходящем в голландском Хенгело этапе Мирового вызова россиянка Мария Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире.

Прыгунья с шестом Муллина выиграла турнир во Франции Двукратный бронзовый призер чемпионата России в прыжках с шестом Ольга Муллина стала победительницей международного турнира в Монтрее (Франция).

Российский барьерист Шубенков стал лучшим на этапе мирового вызова Российский бегун Сергей Шубенков занял первое место на этапе Мирового вызова по легкой атлетике в Загребе на дистанции 110 метров с барьерами.

Исинбаева завоевала золото на этапе Мирового вызова в Чехии Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева стала победительницей на этапе Мирового вызова в Чехии

Литвинов занял третье место на третьем этапе Мирового вызова по легкой атлетике в Токио В воскресенье, 5 мая, в столице Японии прошел третий этап Мирового вызова по легкой атлетике

Чичерова одержала победу на третьем этапе Мирового вызова по легкой атлетике в Токио В воскресенье, 5 мая, в столице Японии прошел третий этап Мирового вызова по легкой атлетике. Действующая чемпионка мира российская легкоатлетка Анна Чичерова выиграла в прыжках в высоту с результатом 1,95 м

Этап Мирового вызова. Школина победила, Чичерова – вторая в прыжках в высоту и другие результаты Сегодня, 9 сентября в итальянском Риети прошел заключительный этап Мирового вызова по легкой атлетике