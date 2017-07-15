Паулу Фонсека: Приход Хацкевича серьезно поменял «Динамо»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины с киевским «Динамо».

«Это еще одно соревнование, где хочется одержать победу. Все понимают, что нам предстоит встретиться с очень сложным соперником. У «Динамо» новый тренер и новые идеи — полагаю, в связи с этим футболисты супермотивированы. В прошлом году «Шахтер» взял верх в чемпионате и Кубке Украины, так что киевляне стопроцентно захотят реванш. Думаю, игра будет сбалансированной. Любой может добиться победы. А мы отдаем себе отчет в том, что «горняки» должны показать футбол самого высокого уровня, чтобы в субботу завоевать трофей.

Слава богу, травмированных нет. Все готовы и мотивированы. Мне сложно выбирать между ребятами, кто выйдет в стартовом составе. Однако важно, что все готовы и можно рассчитывать на любого из них.

Я видел товарищеские поединки «Динамо» на сборах. В них уже были идеи нового наставника. Отметил разницу с игрой Сергея Реброва, но ни в коем случае не говорю, что из этого лучше, а что хуже. Идеи действительно немного изменились. Глубоко работу Александра Хацкевича я не знаю и много сказать не могу. Но если в «Динамо» его выбрали, то он сильный тренер с хорошими качествами. Сказать больше о его работе я смогу уже через несколько туров», — цитирует Фонсеку сайт «Шахтера».