Юлия Липницкая: Москва стала мне роднее Екатеринбурга

19-летняя российская фигуристка Юлия Липницкая рассказала о своей жизни в Москве.

- Нужно заниматься и учебой, и посвящать время развитию себя как человека, искать какие-то направления, в которых будет комфортно помимо спорта.

Я, наконец-то, начала гулять по Москве, смотреть, в каком городе живу. Сейчас Москва мне очень нравится. Она стала уже, наверное, роднее Екатеринбурга, - цитирует Липницкую портал Znak.com.

Напомним, Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире на Играх-2014 в Сочи.

