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Георгий Джикия: Приятно выигрывать титул

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы своей команды над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

«Завтра медосмотр в полдень, поэтому не до празднований. Нас ждет следующая игра с «Динамо». Сегодня посидим с родителями, поужинаем, но мы уже готовимся к следующей игре. Сегодня долго не получалось забить ни у них, ни у нас. Но всегда приятно побеждать и получать титул. Для меня лично одинаковые эмоции что сейчас, что после победы в чемпионате. Я счастлив», - приводит слова Джикии «Р-Спорт».

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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