Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Ростов
Футбол  Спартак-20 : 0Оренбург
Футбол  Кубань- : -Химки
Футбол  Олимпиец0 : 0Крылья Советов
Футбол  Тосно- : -Уфа
Футбол  Анжи- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«СКА-Хабаровск» обыграл «Зенит» в матче молодежного первенства

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч первого тура молодежного первенства между «СКА-Хабаровском»-м и «Зенитом»-м закончился победой хозяев со счетом 2:1.

Дубль в составе хабаровской команды оформил Андрей Головатюк, оба гола нападающий забил с пенальти. За петербуржцев отличился Руслан Казаков.

Напомним, матч основных команд пройдет в 16 июля в Хабаровске и начнется в 11:00. Во втором туре молодежка «СКА-Хабаровска» 23 июля сыграет на выезде с «Арсеналом»-м, «Зенит»-м 21 июля примет «Рубин»-м.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Азмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛАзмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Ахмат» обыграл «Амкар» в 1-м туре молодежного первенстваГрозненский «Ахмат» обыграл пермский «Амкар» в матче первого тура молодежного первенства России по футболу со счетом 2:1.Максим Астафьев: Коленки у игроков «СКА-Хабаровска» в матче с «Зенитом» точно дрожать не будутБывший футболист «Зенита» и «СКА-Хабаровска» Максим Астафьев поделился ожиданиями от встречи питерцев и хабаровчан в первом туре чемпионата России.Александр Бубнов: «Зениту» будет трудно в ХабаровскеБывший защитник сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча первого тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» — «Зенит».«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Петербуржцы отправились на матч без Нобоа и Молло«Зенит» назвал футболистов, которые полетели в Хабаровск на матч 1-го тура РФПЛ против СКА.Александр Мостовой: Жаль, что Кержаков раскрылся не до концаБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал завершение карьеры нападающим «Зенита» Александром Кержаковым.Цаллагов, Молло и Эрнани отказались покинуть «Зенит»Тренерский штаб «Зенита» во главе с Роберто Манчини принял решение расстаться с Ибрагимом Цаллаговым, Йоаном Молло и Эрнани, но сами футболисты отказались покидать команду, сообщает «Федеральное агентство новостей».ЦСКА сыграл вничью с «Анжи» в 1-м туре молодежного первенстваФутболисты ЦСКА не смогли переиграть «Анжи» в матче первого тура молодежного первенства России.«Зенит», ЦСКА и «Спартак» в собственной лиге решат, кому править на Руси«Зенит», ЦСКА и «Спартак» в собственной лиге решат, кому править на РусиГлавным ньюсмейкером сезона стал собравший себе практически два состава «Зенит».Александр Кержаков: Манчини не видит меня в составе. Как я буду цепляться за основу?Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал информацию о завершении карьеры футболиста.Кержаков: как я начинал играть в футболКержаков: как я начинал играть в футболВ этом году Александр Кержаков, который на этой неделе заявил о прекращении своей футбольной карьеры.Матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире покажет новый петербургский каналОб этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов.Официально: Йованович перешел в «Бордо»Защитник «Зенита» Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.Михаил Гершкович: Мне кажется, что фаворитом стартующего чемпионата России будет «Зенит»Глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович рассказал о фаворитах стартующего в субботу чемпионата России по футболу.Первый клуб Шкртела или израильские литовцы. Все о соперниках «Зенита» в ЛЕПервый клуб Шкртела или израильские литовцы. Все о соперниках «Зенита» в ЛЕ«Советский спорт» – о первом сопернике «Зенита» в Лиге Европы, которым может стать словацкий «Тренчин» или израильская «Бней Иегуда».«Зенит» встретится с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда» в Лиге ЕвропыВ швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.Родриго Кайо: Подумаю над предложением «Зенита»Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо заявил, что подумает над предложением «Зенита», если оно поступит.«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Все билеты на матч проданыХабаровский СКА сообщил о реализации всех билетов на матч первого тура РФПЛ против «Зенита».ЦСКА: между Ниццей и Стамбулом. Что нужно знать о жеребьевке еврокубковЦСКА: между Ниццей и Стамбулом. Что нужно знать о жеребьевке еврокубковСегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов и этой же стадии Лиги Европы.«Спартак» теряет молодежь, а легенда «Зенита» переходит на новую работу (видео)«Спартак» теряет молодежь, а легенда «Зенита» переходит на новую работу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Леонардо Бонуччи: Очень сожалею о том, что так и не выиграл с «Ювентусом» Лигу чемпионов
Футбол
Леонид Слуцкий: Сегодня - волнительный день, «Халл Сити» впервые сыграет под моим руководством
Футбол
Илья Геркус: Судейские ошибки - часть игры, их нужно принимать
Футбол
Вячеслав Колосков: В матче за Суперкубок России было мало футбола
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости