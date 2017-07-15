«СКА-Хабаровск» обыграл «Зенит» в матче молодежного первенства
Матч первого тура
молодежного первенства между «СКА-Хабаровском»-м и «Зенитом»-м закончился
победой хозяев со счетом 2:1.
Дубль в составе хабаровской команды оформил Андрей
Головатюк, оба гола нападающий забил с пенальти. За петербуржцев отличился
Руслан Казаков.
Напомним, матч основных команд пройдет в 16 июля в
Хабаровске и начнется в 11:00. Во втором туре молодежка «СКА-Хабаровска» 23
июля сыграет на выезде с «Арсеналом»-м, «Зенит»-м 21 июля примет «Рубин»-м.
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