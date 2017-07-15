Александр Мостовой: Жаль, что Кержаков раскрылся не до конца

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал завершение карьеры нападающим «Зенита» Александром Кержаковым.

«Кержаков сделал хорошую карьеру нападающего, забил много голов. Жаль только, что в Европе он проявил себя не так ярко. Александр мог добиться за рубежом большего, хотя и успел за год в «Севилье» завоевать Кубок УЕФА.

Но, к сожалению или к счастью, он родился в другое время, поэтому всю карьеру провел в России, за исключением года в Испании. Был бы Кержаков нашим ровесником и пройди основная часть его карьеры в наше время, он бы заиграл в Европе и сделал бы там достойную и длительную карьеру», - цитируют Мостового «Известия».

Ранее Кержаков «Зенита» заявил, что больше не будет выступать за сине-бело-голубых. Контракт с петербургским клубом у нападающего истек 30 июня.

Кержаков выступал за петербургский клуб с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 годы. В сезоне-2016/17 он отметился одним голом в семи матчах.