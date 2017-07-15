Сергей Прядкин: Здорово, что наряду с федеральными телеканалами матчи РФПЛ будут транслировать региональные

Передача прав на трансляцию матчей региональным каналам идет на пользу популяризации российского футбола, уверен президент Сергей Прядкин.

- Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко поддерживает эту идею - передавать матчи региональных команд региональным каналам. Я считаю, что это абсолютно правильно. Даже если это будет одновременно транслироваться на федеральном и региональном канале, это очень здорово с точки зрения популяризации.

Насчет других команд не могу сказать, но я часто смотрю платное телевидение, достаточно хорошо развит «Грозный-ТВ»... И я не удивлюсь, если следующим клубом будет «Ахмат», а далее - другие. Я только приветствую это, - заявил Прядкин.

«Напомним, 14 июня «Уфа» объявила на показ игр клуба в чемпионате России и передаче их башкирскому телеканалу БСТ. Ранее сообщалось, что выкуп прав на показ матчей и передачу их местному телевидению совершил также казанский «Рубин».