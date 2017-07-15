Георги Миланов: ЦСКА хочет начать сезон с победы
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Полузащитник ЦСКА Георги Миланов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча первого тура РФПЛ с «Анжи».
«Наконец-то закончились сборы, и начинается сезон! Мы хорошо поработали в Австрии и готовы к старту чемпионата. Надеемся начать с победы в Махачкале, хотя играть на выезде с «Анжи» всегда непросто», - приводит слова Миланова официальный сайт армейцев.
Напомним, матч «Анжи» - ЦСКА состоится 15 июля, начало в 20:00 по Москве.
Матч
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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