Георги Миланов: ЦСКА хочет начать сезон с победы

читайте также

Ярослав Годзюр: Перешел в «Урал», даже не раздумывая Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр рассказал о своем переходе в екатеринбургский клуб.

Сергей Прядкин: Здорово, что наряду с федеральными телеканалами матчи РФПЛ будут транслировать региональные Передача прав на трансляцию матчей региональным каналам идет на пользу популяризации российского футбола, уверен президент Сергей Прядкин.

Александр Мостовой: Жаль, что Кержаков раскрылся не до конца Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал завершение карьеры нападающим «Зенита» Александром Кержаковым.

Олег Данченко: Именитые игроки не зря играли в «Анжи» Полузащитник махачкалинского «Анжи» Олег Данченко поделился впечатлениями от пребывания в клубе.

Дмитрий Чигринский: Слово «стабильность» лучше всего характеризует ЦСКА Защитник греческого клуба АЕК Дмитрий Чигринский поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Спартак» приучает к трофеям и готовит трансферную бомбу (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Чертовски богатая дюжина! 13 самых переоцененных футболистов нашей лиги «Советский спорт» собрал список самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ, которые даже близко не отрабатывают свои деньги.

Сергей Галанин: Я болельщик ЦСКА, но песню спел для «Торпедо» «Советский Спорт» попросил своего автора, влюбленного в рок-музыку, открывать специальную рубрику - «Футбол и рок-н-ролл».

РФПЛ. 1-й тур. «Урал» примет «Ростов», «Тосно» сыграет с «Уфой» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей первого тура Российский футбольной премьер лиги.

«Анжи» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск) В матче первого тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с ЦСКА.

«Урал» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск) В матче первого тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Ростовом».

«Даже Адриано заиграл». Мостовой – о победе «Спартака» и прогрессе красно-белых Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом».

Азмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Цаллагов, Молло и Эрнани отказались покинуть «Зенит» Тренерский штаб «Зенита» во главе с Роберто Манчини принял решение расстаться с Ибрагимом Цаллаговым, Йоаном Молло и Эрнани, но сами футболисты отказались покидать команду, сообщает «Федеральное агентство новостей».

ЦСКА сыграл вничью с «Анжи» в 1-м туре молодежного первенства Футболисты ЦСКА не смогли переиграть «Анжи» в матче первого тура молодежного первенства России.

«Зенит», ЦСКА и «Спартак» в собственной лиге решат, кому править на Руси Главным ньюсмейкером сезона стал собравший себе практически два состава «Зенит».

Александр Кержаков: Манчини не видит меня в составе. Как я буду цепляться за основу? Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал информацию о завершении карьеры футболиста.

Кержаков: как я начинал играть в футбол В этом году Александр Кержаков, который на этой неделе заявил о прекращении своей футбольной карьеры.

ФОТО ДНЯ: Представлен официальный мяч РФПЛ на сезон 2017-18