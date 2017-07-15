Арсен Венгер: Санчес останется в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер уверен в том, что форвард сборной Чили Алексис Санчес продолжит карьеру в его команде.

- Конечно же, Санчес останется в клубе. На данный момент между игроком и клубом осталось уладить совсем немного деталей. Мы с ним переписывались, и все было в порядке.

Что касается Уилшира, то я также думаю, что следующий сезон он проведет в «Арсенале». Могу уверенно сказать, что ему нужно хорошенько потрудиться, чтобы вернуться и бороться за место в основе, - цитирует Венгера «Газета.ру» со ссылкой на портал 4-4-2.

Ранее сообщалось, что Алексис Санчес хотел бы покинуть «Арсенал» по окончании сезона-2016/17. В его услугах были заинтересованы «Манчестер Сити», «Бавария» и «ПСЖ».

