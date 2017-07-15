Ярослав Годзюр: Перешел в «Урал», даже не раздумывая

Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр рассказал о своем переходе в екатеринбургский клуб.

- Что вы знали об «Урале», когда переходили в клуб?

- Знал многое, команда играет в Премьер-лиге, неоднократно приходилось играть с «Уралом», - проводит слова Годзюра «Znak» - И в манеже, и на Центральном стадионе, и на «СКБ-банк Арене» выходил в матчах, когда выступал за «Терек». Команда все-таки на слуху.

- Быстро приняли решение перейти в екатеринбургскую команду?

- Достаточно быстро. Президент «Урала» Григорий Викторович Иванов позвонил мне и спросил: «Есть желание выступать за «Урал?»» И я ответил «Да». Все решилось в личном разговоре. Затем были улажены формальности.

- Не было даже недели или дня на раздумье?

- Не было такого. Я сразу дал ответ, что с удовольствием перейду в «Урал», и вопрос был закрыт.