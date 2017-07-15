Томаш Бердых: Возраст никак не влияет на Федерера, он не стареет и все делает правильно
Источник: «Уимблдон»Комментарии
Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал свое поражение от Роджера Федерера в полуфинале Уимблдона.
- Если посмотреть на других парней, которым сейчас 35 - 36 лет, то ясно видно, что их возраст и годы, проведенные в туре, влияют на них - но не на Федерера. Он делает всё очень правильно.
Я не вижу никаких явных признаков того, что он стареет. Он просто продолжает доказывать свое величие в нашем спорте, - цитирует Бердыха «Газета.ру» со ссылкой на Sport360.
Напомним, в финале Уимблдона-2017 16 июля Роджер Федерер сразится с хорватом Марином Чиличем.
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Бердых Т. (Чехия) - 7:6, 7:6, 6:4
Место и дата
14 июля 18:30, , Онлайн-трансляция
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