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Томаш Бердых: Возраст никак не влияет на Федерера, он не стареет и все делает правильно

Источник:  «Уимблдон»Комментарии

Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал свое поражение от Роджера Федерера в полуфинале Уимблдона.

- Если посмотреть на других парней, которым сейчас 35 - 36 лет, то ясно видно, что их возраст и годы, проведенные в туре, влияют на них - но не на Федерера. Он делает всё очень правильно.

Я не вижу никаких явных признаков того, что он стареет. Он просто продолжает доказывать свое величие в нашем спорте, - цитирует Бердыха «Газета.ру» со ссылкой на Sport360.

Напомним, в финале Уимблдона-2017 16 июля Роджер Федерер сразится с хорватом Марином Чиличем.

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Бердых Т. (Чехия) - 7:6, 7:6, 6:4

Место и дата

14 июля 18:30, , Онлайн-трансляция


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