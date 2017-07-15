Директор «Тюмени»: У клуба нет денег, чтобы платить игрокам по 500 000 в месяц

Директор «Тюмени» Александр Попов рассказал о финансовом положении дел в клубе.

«Не стоит скрывать, что «Тюмень» находится на 15-16 месте по уровню финансирования среди команд Футбольной национальной лиги. У нас, в отличие от соседнего Екатеринбурга, лишь один спонсор. Это компания «СИБУР». Но наш клуб славится стабильностью. Команды с большими бюджетами редко платят зарплату вовремя, залезают в долги, выплачивают премиальные по нескольку лет. Таких клубов - процентов 70 в российском футболе. Каждый сотрудник ФК «Тюмень» получает зарплату в обещанный день. Футболисты это очень ценят и хотят у нас играть. Но мы никого не держим - в клубе остаются люди, согласные с нашей политикой. В том числе и с финансовой. Поэтому мы не будем плакать об ушедших лидерах.

Мы вели переговоры с игроками, которые имеют опыт выступлений в Премьер-лиге, а также с лучшими нападающими ФНЛ. Они были не против перейти в Тюмень. Но цена вопроса - зарплата от 500 тысяч рублей в месяц. У нас таких денег нет. У нас самые большие зарплаты - 250 тысяч. Столько получают ведущие игроки в команде. А платить 500 тысяч и больше мы не в состоянии - просто нет такого бюджета», - цитирует Попова «Znak» со ссылкой на «NashGorod».