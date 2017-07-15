Лоренсо Мельгарехо: Мне представилась отличная возможность сделать передачу на Луиса Адриано
Нападающий московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо прокомментировал свой выход на замену в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».
- Согласен, это действительно был важный гол и важный пас. Мне представилась отличная возможность сделать передачу на Луиса, и я сумел не растратить ее попусту. Очень рад, что и Адриано не упустил этот шанс, и мы сумели вдвоем организовать забитый мяч.
Моя самоуверенность? Да, я был спокоен, несмотря на то что входил в такой напряженный матч со скамейки запасных. Футболистам часто приходится бывать в подобной ситуации, но мы появляемся на поле как раз для того, чтобы показывать хороший футбол. Сегодня мне удалось это сделать, и вот результат: я поучаствовал в забитом мяче, благодаря которому мы выиграли матч за Суперкубок России, - цитирует Мельгарехо «Газета.ру».
Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция