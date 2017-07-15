Лоренсо Мельгарехо: Мне представилась отличная возможность сделать передачу на Луиса Адриано

Нападающий московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо прокомментировал свой выход на замену в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».

- Согласен, это действительно был важный гол и важный пас. Мне представилась отличная возможность сделать передачу на Луиса, и я сумел не растратить ее попусту. Очень рад, что и Адриано не упустил этот шанс, и мы сумели вдвоем организовать забитый мяч.

Моя самоуверенность? Да, я был спокоен, несмотря на то что входил в такой напряженный матч со скамейки запасных. Футболистам часто приходится бывать в подобной ситуации, но мы появляемся на поле как раз для того, чтобы показывать хороший футбол. Сегодня мне удалось это сделать, и вот результат: я поучаствовал в забитом мяче, благодаря которому мы выиграли матч за Суперкубок России, - цитирует Мельгарехо «Газета.ру».

Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России.



