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Андрей Шевченко: Всегда дам шанс молодым игрокам в сборной

Источник:  Команда №1Комментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поведал про смену поколений в национальной команде.

«Процесс обновления будет проходить всегда. Главный критерий — это конкуренция. Будут расти новые сильные футболисты, будут прогрессировать, и мы сразу обратим на них внимание. Никто ни к кому в паспорт не смотрит. На первом месте — уровень игры. Да, я всегда приглашаю молодых исполнителей и даю им шанс проявить себя. Но в состав они попадают не потому, что молодые, а потому, что выдерживают конкуренцию. 

Я читал, что сборная Украины входит в шестерку самых молодых команд европейской квалификации. Думаю, это лишний раз подтверждает, что шанс выступать в национальной сборной есть у всех. Но я бы отметил не столько наш средний возраст, сколько сплав молодости и опыта. В этом залог прогресса», — цитирует Шевченко «Команда №1».

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