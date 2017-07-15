Андрей Шевченко: Всегда дам шанс молодым игрокам в сборной
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поведал
про смену поколений в национальной команде.
«Процесс обновления будет проходить всегда. Главный критерий — это конкуренция. Будут расти новые сильные футболисты, будут прогрессировать, и мы сразу обратим на них внимание. Никто ни к кому в паспорт не смотрит. На первом месте — уровень игры. Да, я всегда приглашаю молодых исполнителей и даю им шанс проявить себя. Но в состав они попадают не потому, что молодые, а потому, что выдерживают конкуренцию.
Я читал, что сборная Украины входит в шестерку самых молодых команд европейской квалификации. Думаю, это лишний раз подтверждает, что шанс выступать в национальной сборной есть у всех. Но я бы отметил не столько наш средний возраст, сколько сплав молодости и опыта. В этом залог прогресса», — цитирует Шевченко «Команда №1».