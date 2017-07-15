Станислава Комарова: Ефимова может выиграть золото чемпионата мира
Вице-чемпионка Игр-2004 в Афинах на дистанции
«Наша команда сейчас
находится на подъеме, и за это хочется сказать спасибо спортсменам и их
тренерам. Юля Ефимова сказала, что мечтает завоевать на одном чемпионате мира
три золотые медали — на дистанциях в 50, 100 и
На чемпионате России Женя Рылов продемонстрировал, что он
лучший на спине, и мне очень нравится, как плавает этот парень. Буду за него
болеть! Также на дистанции
Что касается Антона Чупкова, то на соревнованиях Mare
Nostrum, которые проходили месяц назад, он установил новый рекорд России на
дистанции
Мужская эстафета многие годы приносит нам медали, но после Олимпиады в Рио состав команды обновился: закончили карьеру Логунов, Гречин, Сухоруков, то есть те ребята, которые выступали на последних четырех Олимпиадах. Думаю, будет интересно посмотреть на новый состав под предводительством Владимира Морозова. Он, кстати, лично тоже может бороться за призы в спринте кролем», — приводит слова Комаровой «Лайф».