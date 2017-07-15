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Станислава Комарова: Ефимова может выиграть золото чемпионата мира

Источник:  Life.ruКомментарии

Вице-чемпионка Игр-2004 в Афинах на дистанции 200 метров на спине Станислава Комарова поделилась ожиданиями от выступления российских пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии.

 «Наша команда сейчас находится на подъеме, и за это хочется сказать спасибо спортсменам и их тренерам. Юля Ефимова сказала, что мечтает завоевать на одном чемпионате мира три золотые медали — на дистанциях в 50, 100 и 200 метров брассом. И если ей это удастся, результат станет настоящим рекордом, так как за всю историю плавания добиться этого не удавалось еще никому. Как показывают выступления Ефимовой в сезоне-2016/17, она находится в очень хорошей форме, так как плывет по личным рекордам, и на данный момент у нее лучший результат сезона в мире. Я думаю, что у нее есть все шансы выиграть золотую медаль, и не одну.

На чемпионате России Женя Рылов продемонстрировал, что он лучший на спине, и мне очень нравится, как плавает этот парень. Буду за него болеть! Также на дистанции 200 метров на спине будет дебютировать совсем молодой спортсмен — Климент Колесников. Рекомендую не списывать его со счетов — он может плавать очень быстро.

Что касается Антона Чупкова, то на соревнованиях Mare Nostrum, которые проходили месяц назад, он установил новый рекорд России на дистанции 200 метров, и ему не хватило всего 79 сотых секунды до рекорда мира. Уверена, у этого талантливого пловца есть все шансы завоевать золото в Венгрии.

Мужская эстафета многие годы приносит нам медали, но после Олимпиады в Рио состав команды обновился: закончили карьеру Логунов, Гречин, Сухоруков, то есть те ребята, которые выступали на последних четырех Олимпиадах. Думаю, будет интересно посмотреть на новый состав под предводительством Владимира Морозова. Он, кстати, лично тоже может бороться за призы в спринте кролем», — приводит слова Комаровой «Лайф».

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