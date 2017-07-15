Лоренсо Мельгарехо: В наших головах теперь только мысли о матче с «Динамо»
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал о том, как команда отпраздновала завоевание Суперкубка России.
- Как отпраздновали завоевание Суперкубка в раздевалке? А, это… да как всегда! Все очень довольны и хотят как следует отметить победу и насладиться этим сладким моментом.
Но уже завтра мы начинаем новый день, можно сказать, открываем другую страницу нашей жизни и снова приступаем к упорным тренировкам. В наших головах теперь только мысли о следующем матче против еще одного соперника по московскому дерби - «Динамо», - цитирует Мельгарехо «Газета.ру».
Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России.
18 июля красно-белые сыграют на «Открытие Арене» с «Динамо» в первом туре чемпионата России-2017/18.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция