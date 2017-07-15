Лоренсо Мельгарехо: В наших головах теперь только мысли о матче с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал о том, как команда отпраздновала завоевание Суперкубка России.

- Как отпраздновали завоевание Суперкубка в раздевалке? А, это… да как всегда! Все очень довольны и хотят как следует отметить победу и насладиться этим сладким моментом.

Но уже завтра мы начинаем новый день, можно сказать, открываем другую страницу нашей жизни и снова приступаем к упорным тренировкам. В наших головах теперь только мысли о следующем матче против еще одного соперника по московскому дерби - «Динамо», - цитирует Мельгарехо «Газета.ру».

Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России.

18 июля красно-белые сыграют на «Открытие Арене» с «Динамо» в первом туре чемпионата России-2017/18.



