Глава «Летувос Ритас» покинул клуб из-за желания ограничить число чернокожих

Президент литовского баскетбольного клуба «Летувос Ритас» Гедвидас Вайнаускас покинул свой пост.

Как сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на официальный сайт клуба, ранее Евролига открыла дисциплинарное дело в отношении клуба из-за высказываний Вайнаускаса, который заявил в прессе, что в клубе не может играть больше двух чернокожих игроков, иначе «они сбиваются в банду, и вся команда выступает хуже».

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс после этого отметил, что президент клуба должен уйти в отставку.

Напомним, что «Летувос Ритас» с 2010 по 2014 год играл в Единой лиге ВТБ. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Литвы.