Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Ростов
Футбол  Спартак-2- : -Оренбург
Футбол  Кубань- : -Химки
Футбол  Олимпиец- : -Крылья Советов
Футбол  Тосно- : -Уфа
Футбол  Анжи- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Глава «Летувос Ритас» покинул клуб из-за желания ограничить число чернокожих

Источник:  Лента.РуКомментарии

Президент литовского баскетбольного клуба «Летувос Ритас» Гедвидас Вайнаускас покинул свой пост. 

Как сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на официальный сайт клуба, ранее Евролига открыла дисциплинарное дело в отношении клуба из-за высказываний Вайнаускаса, который заявил в прессе, что в клубе не может играть больше двух чернокожих игроков, иначе «они сбиваются в банду, и вся команда выступает хуже».

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс после этого отметил, что президент клуба должен уйти в отставку.

Напомним, что  «Летувос Ритас» с 2010 по 2014 год играл в Единой лиге ВТБ. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Литвы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Римас Куртинайтис возглавил литовский клубКак сообщает официальный сайт «Летувос Ритас», новым главным тренером команды стал Римас Куртинайтис.«Химки» уступили «Баварии», «Зенит» проиграл «Летувос Ритас»Еще два представителя России в Еврокубке завершили свои матчи в рамках Топ-16 турнира. И «Зенит», и «Химки» потерпели поражение.Янис Тимма: Результат предыдущей встречи с «Летувос Ритас» не имеет значенияФорвард «Зенита» Янис Тимма поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Еврокубка против «Летувос Ритас».Антон Пушков: Если «Зенит» проиграет «Летувос Ритас» – не пройдет в четвертьфинал ЕврокубкаЦентровой «Зенита» Антон Пушков поделился ожиданиями от матча последнего тура группового этапа топ-16 Еврокубка против «Летовус Ритас».Василий Карасев: Матч с «Летувос Ритас» – игра уровня плей-оффГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Еврокубка против «Летувос Ритас».«Нижний Новгород» потерпел крупное поражение от «Летувоса Ритаса»«Летувос Ритас» дома разгромил «Нижний Новгород» (99:73) в четвертом туре группового этапа Еврокубка.«Летувос Ритас» разгромил «Нижний Новгород»Литовский «Летувос Ритас» в матче топ-16 Еврокубка разгромил на выезде БК «Нижний Новгород» со счетом 97:63.Янис Тимма: Игра «Зенита» в защите сломила «Летувос Ритас»Нападающий «Зенита» Янис Тимма поделился мнением о победе над «Летувос Ритас» в матче группового этапа Еврокубка (88:79).Победили и поженили. «Зенит» выиграл очень трогательный матч ЕврокубкаПобедили и поженили. «Зенит» выиграл очень трогательный матч ЕврокубкаПетербуржцы обыграли «Летувос Ритас», а маскот Лева предложил пожениться своей девушке из группы поддержки сине-бело-голубых.«Зенит» одолел «Летувос Ритас» в Еврокубке, Тимма набрал 27 очковБаскетболисты «Зенита» в рамках второго тура группового этапа Еврокубка обыграли «Летувос Ритас».Давай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержкиДавай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержкиНа матче Еврокубка между «Зенитом» и «Летувос Ритас» талисман петербуржцев синегривый лев предложил выйти замуж девушке из группы поддержки.Душко Иванович: Во второй четверти «Химки» принимали неверные решенияГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от литовского клуба «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы посетовал на неверные решения, которые его подопечные принимали по ходу встречи.22 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Летувос Ритас»Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили литовскому клубу «Летувос Ритас» в матче шестого тура группового этапа Кубка Европы.Егор Вяльцев: «Химкам» на старте сезона не хватает ШведаЗащитник подмосковных «Химок» Егор Вяльцев после победы над клубом «Летувос Ритас» сообщил, что баскетболистам его клуба на старте сезона не хватает одного из лидеров команды Алексея Шведа, который продолжает восстановление от травмы стопы.Валерий Лиходей: Мы только втягиваемся в сезонФорвард подмосковных «Химок» Валерий Лиходей после победы над клубом «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы сообщил, что баскетболисты его команды играли на предельном уровне концентрации.Душко Иванович: Уже на старте Кубка Европы «Химкам» достался сильный соперникГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы над клубом «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы отдал должное силе соперника.«Химки» обыграли «Летувос Ритас» в Кубке ЕвропыПодмосковные «Химки» с победы начали свое выступление на групповом этапе Кубка Европы-2016.«Летувос Ритас» планирует играть в Кубке Европы несмотря на давление Федерации баскетбола ЛитвыОдин их ведущих клубов Литвы «Летувос Ритас» (Вильнюс) планирует принять участие в Кубке Европы следующего сезона.22 очка Тулсона помогли «Зениту» обыграть «Летувос Ритас»Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» в домашнем матче девятого тура группового этапа Кубка Европы обыграли «Летувос Ритас» из Литвы.«Автодор» в Саратове обыграл «Летувос Ритас»Баскетболисты саратовского «Автодора» в домашнем матче восьмого тура Кубка Европы обыграли «Летувос Ритас» из Вильнюса.
Футбол
Валерий Кечинов: Вторая желтая Адриано? На усмотрение судьи
Футбол
«Манчестер Юнайтед»: Забудьте про Мэйвезера и Макгрегора, настоящая битва - только у нас (видео)
Футбол
Виталий Мутко: Старт футбольного сезона получился очень ярким
Теннис
Роджер Федерер: Мне нравится творить историю на Уимблдоне
все новости
Летувос Ритас
Летувос Ритаскалендарьстатистика