«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Петербуржцы отправились на матч без Нобоа и Молло
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
«Зенит» назвал
футболистов, которые полетели в Хабаровск на матч 1-го тура РФПЛ против СКА.
Вратари: Юрий
Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев;
Защитники: Игорь
Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Луиш Нету,
Доменико Кришито, Юрий Жирков;
Полузащитники:
Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов,
Леандро Паредес, Жулиано;
Нападающие:
Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз, Лука Джорджевич, Себастьян
Дриусси.
Напомним, матч пройдет 16 июля и начнется в 11:00. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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