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«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Петербуржцы отправились на матч без Нобоа и Молло

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» назвал футболистов, которые полетели в Хабаровск на матч 1-го тура РФПЛ против СКА.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев;

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Леандро Паредес, Жулиано;

Нападающие: Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз, Лука Джорджевич, Себастьян Дриусси.

Напомним, матч пройдет 16 июля и начнется в 11:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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