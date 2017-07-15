Роджер Федерер: Мне нравится творить историю на Уимблдоне

Победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Роджер Федерер поделился ожиданиями от финала Уимблдона-2017.

- Проведу оставшееся до финала время так, как и минувшие две недели. Я должен отдохнуть, восстановиться, выспаться и убедиться, что выйду на корт в финале, обладая энергией и всеми ресурсами для уверенной и вдохновенной игры. Я очень взволнован.

Мне нравится творить историю на Уимблдоне, потому что я люблю этот турнир. Все мои мечты сбылись, но я надеюсь здорово провести еще один матч, чтобы выиграть этот турнир еще раз. Я очень близок к этому, поэтому мне необходимо полностью сосредоточиться на последнем матче, - цитирует Федерера «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт турнира.

Напомним, 16 июля Роджер Федерер сразится в финале Уимблдона с хорватом Марином Чиличем.

Ранее швейцарец выигрывал этот турнир семь раз.



