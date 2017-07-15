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«Манчестер Юнайтед»: Забудьте про Мэйвезера и Макгрегора, настоящая битва - только у нас (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала видео шуточного поединка между вратарем команды Жоэлом Перейрой и нападающим Энтони Марсьялем.

«Забудьте про Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора! Жоэл Перейра и Антони Марсьяль - вот где настоящая битва!», - цитирует сообщение клуба RT на русском со ссылкой на официальный твиттер «Манчестер Юнайтед». 

Напомним, поединок между 40-летним американским боксером Флойдом Мэвезером-младшим и звездой ММА ирландцем Конором Макгрегром состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. 

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