«Манчестер Юнайтед»: Забудьте про Мэйвезера и Макгрегора, настоящая битва - только у нас (видео)

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала видео шуточного поединка между вратарем команды Жоэлом Перейрой и нападающим Энтони Марсьялем.

«Забудьте про Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора! Жоэл Перейра и Антони Марсьяль - вот где настоящая битва!», - цитирует сообщение клуба RT на русском со ссылкой на официальный твиттер «Манчестер Юнайтед».

Forget @FloydMayweather and @TheNotoriousMMA – @ElgatoPereira1 v @AnthonyMartial is where the real action’s at! 🥊 #MUTOUR pic.twitter.com/4Enxocf2uE