«Манчестер Юнайтед»: Забудьте про Мэйвезера и Макгрегора, настоящая битва - только у нас (видео)
Источник: RT на русскомКомментарии
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала видео шуточного поединка между вратарем команды Жоэлом Перейрой и нападающим Энтони Марсьялем.
«Забудьте про Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора! Жоэл Перейра и Антони Марсьяль - вот где настоящая битва!», - цитирует сообщение клуба RT на русском со ссылкой на официальный твиттер «Манчестер Юнайтед».
Forget @FloydMayweather and @TheNotoriousMMA – @ElgatoPereira1 v @AnthonyMartial is where the real action’s at! 🥊 #MUTOUR pic.twitter.com/4Enxocf2uE— Manchester United (@ManUtd) 15 июля 2017 г.
Напомним, поединок между 40-летним американским боксером Флойдом Мэвезером-младшим и звездой ММА ирландцем Конором Макгрегром состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.
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