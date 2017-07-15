Виталий Мутко: Старт футбольного сезона получился очень ярким
Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом».
Прошедшая накануне игра завершилась победой красно-белых в дополнительное время со счетом 2:1.
«Старт сезона получился очень ярким, красочным. Матч захватывающий, играли две очень сильные команды. Мне очень понравилась игра, уверен, что миллионам поклонников тоже, матч получился настоящий кубковый. Видно, что оба клуба подошли к чемпионату во всеоружии», - сказал Мутко.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция