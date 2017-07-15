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Халк вернулся и помог «Шанхай СИПГ» выйти на первое место чемпионата Китая

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Шанхай СИПГ» в матче 17-го тура чемпионата Китая обыграл на выезде «Яньбянь Фуньде» со счетом 3:1.

У гостей отличились Халк, Элкесон и У Лэй. У хозяев гол на счету Хваня Иль-Су. Халк и главный тренер Андре Виллаш-Боаш вернулись после двухматчевой дисквалификации за поддержку полузащитника Оскара, отстраненного на 8 игр за драку.

«Шанхай СИПГ» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Гуанчжоу Эвергранд», который идет вторым и отстает на два балла, сыграл на матч меньше. «Яньбянь Фуньде» с 10 очками идет на последнем 16-м месте.

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