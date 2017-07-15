Халк вернулся и помог «Шанхай СИПГ» выйти на первое место чемпионата Китая
«Шанхай СИПГ» в матче
17-го тура чемпионата Китая обыграл на выезде «Яньбянь Фуньде» со счетом 3:1.
У гостей отличились Халк, Элкесон и У Лэй. У хозяев гол на
счету Хваня Иль-Су. Халк и главный тренер Андре Виллаш-Боаш вернулись после
двухматчевой дисквалификации за поддержку полузащитника Оскара, отстраненного
на 8 игр за драку.
«Шанхай СИПГ» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной
таблице. «Гуанчжоу Эвергранд», который идет вторым и отстает на два балла,
сыграл на матч меньше. «Яньбянь Фуньде» с 10 очками идет на последнем 16-м
месте.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически