Александр Бубнов: «Зениту» будет трудно в Хабаровске

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча первого тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» — «Зенит».

«Хабаровчане попали в элиту через стыки, то есть в ФНЛ они выступали слабее «Динамо» и «Тосно». Любопытно, как они будут смотреться в РФПЛ. Для меня будет приятной неожиданностью, если им удастся выступить достойно. На данный момент понятно только, что всем будет непросто в Хабаровске.

Перейдем к «Зениту». Новички приобретались по ходу подготовки к сезону, что редко проходит без трудностей для коллектива. В контрольных матчах шла постоянная ротация. Манчини выставлял на первый тайм один состав, на второй – полностью другой. Трудно понять, кто относится к основе, а кто – к ближайшему резерву. Многие находятся на продаже и очень трудно смоделировать футбол «Зенита» при Роберто Манчини. Конечно, клуб из Санкт-Петербурга можно считать фаворитом, но перестройка всегда провоцирует трудности, которые нужно учитывать. За короткий промежуток времени, на мой взгляд, будет сложно решить все проблемы.

Я уверен, что в Хабаровске «Зенит» столкнется с проблемами. Если он и наберет три очка, то наверняка помучается. Невозможно убрать из подсознания игроков мысль, что «СКА» – команда из низшей лиги. Это ведь не со «Спартаком» или ЦСКА играть», — приводит слова Бубнова Sportbox.